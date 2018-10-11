В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди

Российская космическая ракета "Союз" потерпела крушение после старта

На ракете "Союз-ФГ", которая должна была доставить космонавтов на МКС, после старта выключились двигатели второй ступени.

Экипаж жив. Капсула должна была приземлиться в Казахстане, сообщает "Интерфакс".

В экипаж корабля входят 2 человека — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

За стартом наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн. Ранее российские пропагандисты писали, что Брайденстайн готов к сотрудничеству с Россией.

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Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с Байконура в 11:44. Стыковка с орбитальной станцией должна была произойти сегодня, в 17:44 по московскому времени.