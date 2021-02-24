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четверг, 25 февраля 2021 09:00

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

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Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны
Мемориал жертвам Ходжалинской резни в Гааге, Нидерланды / Wikipedia

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 армянские вооруженные силы с участием российской армии заняли город Ходжалы. Во время штурма и после убили до 613 мирных жителей азербайджанского происхождения. Это самое большое и жестокое кровопролития Первой карабахской войны.

Наступление армянских сил на населенный азербайджанцами город был обусловлен его стратегическим расположением. Он было в 10 км от столицы Степанакерты, на гряде гор, через него шли важные дороги. Кроме того, там был единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, способный принимать большие самолеты.

С осени 1991-го Ходжалы был практически блокирован армянскими силами, а после вывода внутренних войск СССР из Нагорного Карабаха произошла его полная блокада. Часть жителей покинула город, но полной эвакуации не было.

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В городе не было телефонной связи, электричества, отопления, водопроводной воды. Единственным средством сообщения с внешним миром стали вертолеты. До 13 февраля 1992-го с Ходжалы эвакуировали менее 300 из 4 тыс. жителей. Руководителем обороны был Алиф Гаджиев. Под его руководством оно продержалось несколько месяцев.

Около 23:00 25 февраля 1992-го начался мощный артиллерийский обстрел Ходжалы, а с 1 ночи до 4 утра пехотные отряды входили, подавляя последние очаги сопротивления. Часть населения после начала штурма попыталась убежать.

В результате обстрела и штурма большое количество мирных жителей погибло. Армения отказалась предоставить информацию о количестве погибших. По данным правозащитников из Human Rights Watch, по жителям города, которые бежали, армяне и русские открыли огонь в поле возле села Нахичеваник, которое было под контролем армян. Среди армянских сил были родственники тех, кого предварительно убили азербайджанцы, а также криминальные элементы.

Кроме тех, кто потерпел огнестрельных ранений, десятки людей замерзли от холода и обморожений в лесах вокруг. Более тысячи жителей Ходжалы взяли в плен. По данным Баку, всего в результате бойни погибли 613 человек. Ежегодно во многих странах мира проходят траурные мероприятия, посвященные Ходжалинской резне.

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Дата
25
февраля

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

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