Армения отправила своих военных в Казахстан

 
Ексклюзивы
1/5
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 954
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
1 Просмотров: 2430
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 2727
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1098
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 522
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 5697
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 7434
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1305
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10935
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
7
5
7
9
7
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
&quot;Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни&quot; - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 3735
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3411
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3213
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1674
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 180
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 16:32

Армения отправила своих военных в Казахстан

  Комментировать
Армения отправила своих военных в Казахстан
Армения отправила военных в Казахстан в составе ОДКБ. Фото: АР

Организация Договора коллективной безопасности продолжает направлять свои силы в Казахстан.

В частности, для участия в миротворческой миссии Армения направила 100 военных. Об этом сообщает Минобороны Армении.

Власти Армении утверждают, что военные будут привлечены только для охраны объектов критической инфраструктуры. При этом в ОДКБ одобрили использование оружия "миротворцами" против митингующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане протестующие выдвинули новые требования

Решение о прибытии военных в Казахстан власти Армении приняли утром 7 января.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.

В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Армения отправила своих военных в Казахстан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

Самое читаемое
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 15237
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 1 Просмотров: 13833
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 10602
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 7245
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
 Просмотров: 5832
Мир
Главы МИД членов НАТО начали обсуждение "гарантий безопасности" России
Главы МИД членов НАТО начали обсуждение "гарантий безопасности" России Просмотров: 234
В Казахстане протестующие выдвинули новые требования
В Казахстане протестующие выдвинули новые требования Просмотров: 936
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 Просмотров: 3537
Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой
Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой Просмотров: 1206
Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО
Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
20
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
8
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
6
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
4
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 172
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть