Армения отправила своих военных в Казахстан

Организация Договора коллективной безопасности продолжает направлять свои силы в Казахстан.
В частности, для участия в миротворческой миссии Армения направила 100 военных. Об этом сообщает Минобороны Армении.
Власти Армении утверждают, что военные будут привлечены только для охраны объектов критической инфраструктуры. При этом в ОДКБ одобрили использование оружия "миротворцами" против митингующих.
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Решение о прибытии военных в Казахстан власти Армении приняли утром 7 января.
2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.
Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.
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