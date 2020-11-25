Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Вход в гробницу Тутанхамона / Wikipedia

26 ноября 1922-го британские археологи лорд Карнарвон и Говард Картер стали первыми за последние более 3 тыс. лет людьми, вошедшие в усыпальницу египетского фараона Тутанхамона. То, что они там нашли, впоследствии назвали крупнейшей археологической находкой всех времен.

Тутанхамон взошел на трон в 1333 году до н.э., когда был ребенком. Умер через 10 лет в 18-летнем возрасте, не сделав существенного вклада в историю Египта. Впоследствии его и остальных фараонов из той же династии подвергли публичному осуждению, а большинство документов об их жизни уничтожили. В XII в. до н.э. на месте захоронения Тутанхамона возвели усыпальницу для фараона Рамзеса VI.

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В 1906 году британский археолог Картер познакомился с коллекционером лордом Карнарвоном, который выделил средства на поиски усыпальницы малоизвестного фараона Тутанхамона. Годы поисков не дали результатов. Лишь после Первой мировой войны, когда лорд Карнарвон уже решил прекратить финансирование проекта, у усыпальницы фараона Рамзеса VI археолог обнаружил следы гробницы.

4 ноября 1922-м внизу длинной лестницы одной из веток лабиринта он обнаружил герметично закрыты двери, которые по всем признакам вели к древнему захоронения и не были разграблены.

23 ноября Карнарвон вместе с Картером разобрали кирпичный вход и вошли в комнату, в которой были заметны следы грабителей. Но 26 ноября нашли еще один ход - Картер в присутствии Карнарвона сделал в нем отверстие и в свете свечи осмотрел находку.

С этого дня под руководством Картера начались раскопки, которые продолжались несколько лет. В усыпальнице нашли тысячи уникальных предметов, самым ценным из которых оказался каменный саркофаг, в котором содержались три, вложенные друг в друга, гробы. В наименьшей из них, сделанной из золота, была мумия Тутанхамона. Сегодня большинство из этих находок хранятся в музее Каира.