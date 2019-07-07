bbc.com В США арестовали миллиардера за секс-торговлю людьми

В США арестовали известного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Задержание Эпштейна состоялось в Нью-Йорке. Ожидается, что уже в понедельник его доставят в местный суд, пишет bbc.

Его обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщают американские СМИ.

Эта новость появилась на фоне нового витка обсуждений по справедливости или несправедливости сделки со следствием, которую миллиардер когда достиг, чтобы избежать федерального расследования в отношении себя.

Адвокат господина Эпштейна эту информацию пока не комментировал. Так же публичных заявлений не делала и сторона обвинения, но несколько представителей правоохранительных органов рассказали американским СМИ о задержании миллиардера на условиях анонимности.

Один из них поделился с журналистами Associated Press, что обвинения в его адрес связаны с информацией о том, что Эпштейн якобы платил несовершеннолетним девушкам, чтобы те делали ему массаж у него дома, а потом "цеплялся" к ним.

Такие же обвинения подтверждают источники других изданий, в частности The Daily Beast, которое первым сообщило об аресте.

Джеффри Эпштейну 66 лет. Ранее его уже обвиняли в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек.

Однако богатому финансисту, который имел хорошие отношения, в частности, британским принцем Эндрю и президентам США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, удалось избежать обвинения в секс-торговли людьми.

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Тогда Эпштейн достиг соглашения со следствием, признав свою вину в менее тяжких преступлениях - в частности, в вымогательстве и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

Таким образом он смог избежать возможного пожизненного заключения, и вместо этого провел в тюрьме 13 месяцев.

Многие в США считают, что такое наказание было слишком мягким и он заслуживает более строгий приговор.

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