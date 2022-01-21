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пятница, 21 января 2022 21:29

Японию накрыло мощное землетрясение

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На юго-западе Японии 21 января произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Сообщений о травмированных или крупных материальных убытках пока не поступало, сообщает Kyodo.

"Землетрясение началось около 1:08, вызвав сильные толчки в регионе. Их зафиксировали в префектурах Миядзаки и Оита на юго-западном главном острове страны Кюсю", - говорится в сообщении.

Землетрясение также ощутили на большой территории западной Японии, а также в центральной части страны.

Автор: Kyodo
 

При интенсивности выше 5 баллов многим людям трудно двигаться и ходить, не держась за что-то устойчивое.

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Утром 21 января в Днепропетровской области произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе Кривого Рога в 6:17.

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Дата
21
января

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