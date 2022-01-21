В Украине зафиксировали землетрясение

Днепропетровскую область всколыхнуло землетрясение. Фото: pixabay.com

Утром 21 января в Днепропетровской области произошло землетрясение.

Его зафиксировали в районе Кривого Рога в 06:17, свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения залегал на глубине 5 км, а его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

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"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях", - пояснили специалисты.

Добавили, что такие колебания схожи с сотрясением, образующие легким грузовиком. Внимательные наблюдатели подмечают небольшие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах.

С территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения регистрировали 29 июля 2017-го и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно, напомнили в ведомстве.

13 января в Закарпатье произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 14.44. Вскоре землетрясение там повторилось.