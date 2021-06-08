Английский вытесняют как "рабочий язык" ЕС в пользу другого

Британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрона на параде конных гвардейцев в Лондоне 18 июня 2020 года / Getty Images

Правительство Эммануэля Макрона разрабатывает планы замены английского на французский как "рабочего языка" ЕС, когда Франция будет председательствовать в Совете ЕС в 2022 году.

Франция планирует использовать первое президентство после Brexit, чтобы продвинуть родной язык в качестве "lingua franca" Брюссель. Об этом пишет Independent.

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"Даже если признаем, что английский - рабочий язык, и его широко практикуют, то база для самовыражения французской остается полностью актуальной в учреждениях ЕС. Мы должны сделать так, чтобы французский по-настоящему вернула позиции, а также поновить вкус многоязычия", - сказал высокий французский дипломат.

Неназванный дипломат сказал, что все заседания Совета ЕС на высоком уровне будут на французском вместо английского в течение шести месяцев председательства Парижа. Совет ЕС - орган, который помогает определять политическую повестку дня в Брюсселе. Примечания и протоколы также будут "в первую очередь на французском", и Совет ожидает, что все письма от Еврокомиссии будут тоже по-французски.

"Всегда будем просить Комиссию присылать нам французской письма, которые она хочет адресовать власти Франции, и если они не сделают этого, дождемся французской версии", - сказал дипломат.

Франция будет председательствовать с января по июнь 2022 года. Это будет впервые, с 2008 года, когда французским президентом был еще Николя Саркози.

Министры правительства Макрона выразили большую заинтересованность в продвижении французской над "эрзац-английски", которую используют в ЕС. Особенно теперь, когда Великобритания вышла из блока.

Французский министр по делам ЕС Клеман Бон и госсекретарь Жан-Батист Лемуан заявили в апреле, что председательство создает "возможности поднять эту жизненно важную борьбу за многоязычие".

В статье для Le Figaro они сказали, что использование французского в Брюсселе "уменьшилось в пользу английского, а чаще в пользу Globish - эрзац-английского, которая сужает кругозор и ограничивает способность выражать себя".