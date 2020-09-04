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пятница, 04 сентября 2020 12:27

Американские военные прибывают к границе Литвы и Беларуси

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Американские военные прибывают к границе Литвы и Беларуси
Американские танки Abrams прибывают в Литву для учений. Фото: Reuters

Американские войска и танки прибывают в Литву в пятницу для 2-месячного размещения у белорусской границы. Однако правительство заявило, что этот шаг не является угрозой для Беларуси, где продолжаются акции протеста из-за спорных выборов.

Такую информацию со ссылкой на правительство Литвы сообщает Reuters.

В среду вечером правительство Литвы, которая является членом НАТО, сделало заявление, что американские войска будут перевезены из Польши на заранее запланированные военные учения. Отдельно подчеркивается, что учения носят "оборонительный характер и не направлены против ни одного соседа, включая Беларусь".

Однако войска прибывают раньше и остаются дольше, чем сообщило правительство в июле. Первые сообщения об учениях были сделаны до начала протестов в Беларуси после выборов 9 августа. В результате которых к власти вернулось лицо, исполняющиее обязанности президента - Александр Лукашенко, ключевой союзник российского лидера Владимира Путина.

Лукашенко отрицает обвинения белорусской оппозиции и западных стран в фальсификации выборов и сопротивляется требованиям протестующих подать в отставку. Он обвинил НАТО в накоплении военных сил у границ Республики Беларусь и заявил, что будет просить российской военной помощи в случае необходимости. В НАТО отрицают связь накопления военной техники с процессами, происходящими в Беларуси.

Размещение в Литве, которое начинается в пятницу и продлится до ноября, включает 500 американских военнослужащих и 40 машин, таких как танки "Абрамс" и бронетранспортеры "Брэдли", сказал пресс-секретарь литовской армии.

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О том, что в сентябре США направят в Литву на двухнедельную подготовку контингент войск размером с батальон - от 300 до 1000 солдат - еще 29 июля в эфире BNS заявил министр обороны страны Раймундас Кароблис. О том, что учения начнутся в середине месяца, он повторил 4 августа в интервью общественному радио LRT.

"Развертывание было согласовано с графиком проведения учебных занятий и наличием полигона", - сказала в комментарии Reuters пресс-секретарь министра обороны Вита Раманаускайте.

По словам представителя литовской армии, кроме войск США, в ежегодных учениях 14-25 сентября будут задействованы военная техника, авиация и до тысячи солдат из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран. О дальнейшем пребывании этих сил на территории Литвы пока не сообщается.

В начале сентября Кароблис заявил о реальной опасности того, что Россия направит свои силы в Беларусь.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что на ситуацию в стране влияют внешнее вмешательство и иностранное управление протестами из-за рубежа. По его словам, оно осуществляется из Польши, Чехии, Литвы и Украины

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Дата
04
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