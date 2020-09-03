Лукашенко обвинил Украину и ЕС во вмешательстве в дела Беларуси

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что на ситуацию в стране влияют внешнее вмешательство и иностранное управление протестами из-за рубежа.

По его словам, оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, - сообщает БЕЛТА.

"Мы реагируем на любой негатив в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигание в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда - начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - сказал Лукашенко.

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В Минске задержали около 70 студентов, которые вышли с протестами против Александра Лукашенко по призыву оппозиции Беларуси к общенациональной забастовке.

Колонны студентов с красно-белыми флагами с утра начали сходиться с разных концов города к центру Минска.