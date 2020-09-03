Протесты в Беларуси: задержанным студентам присудили более 200 суток ареста

32 человек наказали сутками ареста, 12 получили штрафы. Фото: Reuters

Задержаны 1 сентября участники студенческих акций протеста в Беларуси получили в сумме более 200 суток ареста.

При этом осудили еще не всех, сообщает TUT.by.

2 сентября в минских судах прошли процессы относительно задержанных в День знаний участников акций протеста. Рассмотрели 44 административных дела. На всех задержанных составили протоколы за нарушение порядка, организации или проведения массовых мероприятий. 32 человек наказали сутками ареста, 12 получили штрафы. Что касается административных арестов, то наименьший срок составил 5 суток.

Несколько дел отправили на доработку. В том числе дела шести задержанных при исполнении служебных обязанностей журналистов TUT.BY, "Комсомолки" и БелаПАН. Также сообщается, что 2 сентября снова задержали еще 7 человек.

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В Минске были задержаны около 70 студентов, которые вышли с протестами против Александра Лукашенко по призыву оппозиции Беларуси к общенациональной забастовке. Колонны студентов с красно-белыми флагами с утра начали стекаться с разных концов города к центру Минска.