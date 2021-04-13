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среда, 14 апреля 2021 07:20

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

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Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот
Вьетнамских детей перевозят в США / Getty Images

14 апреля 1975 Завершилась программа "Бейби-лифт" - перевозка вьетнамских стран в США. В Америке прислали освобождения 2600 детей.

Операция началась с катастрофы 4 апреля, когда грузовой состояние ВВС США разбился вскоре пивзета. Погибли более 138 пассажиров, около 75 из них дети-сироты.

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Операция "Бейби-лифт" была инициирована Вашингтоном с помощью поставщиков услуг по Южного Вьетнама в США для усиления американских родителей. Она продолжалась 10 дней и проводила во время последней фазы войны, когда силы коммунистического Вьетнама приближались к столиц демократического Вьетнама - Сайгона. Через 16 дней Сайгон пал под натиском коммунистов.

Когда американский бизнесмен Роберт Макаули узнал, что из-за нехватки самолетов во время эвакуации нужно больше времени, поэтому они могут остаться в Сайгоне, когда его возьмут коммунисты, чтобы защитить владельца за счет "Боинг-747" и организовал выезд 300 светать, а также оплатить их перевод. и проживание. Ради этого заложил собственный дом.

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Дата
14
апреля

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

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