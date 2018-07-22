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воскресенье, 22 июля 2018 15:44

Активисты вышли на пикет против путинских реформ - их забрали в полицию

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Активисты вышли на пикет против путинских реформ - их забрали в полицию

Московские правоохранители задержали активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова, которые проводили одиночные акции против пенсионной реформы повышения пенсионного возраста.

Видео задержания обнародовал Николай Играков в Facebook.

"Многие люди не доживут до пенсии. У нас мужчины в 60 лет умирают. "Умри, но работай", - объяснила свой пикет Полюдова.

Активисты стояли с плакатами "Нет повышению пенсионного возраста и НДС". Впоследствии к ним подошла полиция и забрала в отделение.

"Ребята - молодцы. Выходят. А власть реагирует, вы видите, как. Они не борются с преступностью", - комментирует автор ролика.

В 2015 году Полюдова выходила на одиночную акцию с плакатом "Украина, мы с тобой". Впоследствии ее арестовали за публикации в "ВКонтакте", которые суд признал призывами к экстремизму и сепаратизму.

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19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России, а во втором чтении — проекта закона о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

После того, как был представлен проект пенсионной реформы, профсоюзы, парламентская и внесистемная оппозиция объявили об акциях протеста.

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22
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