Агентство авиабезопасности ЕС запретило полеты над Беларусью

EASA разрешила полеты над Беларусью лишь в случае необходимости. Фото: Reuters

Европейское агентство авиационной безопасности, EASA, призвало авиационные власти государств-членов сообщить авиаоператорам, что полеты над Беларусью разрешаются только в случае необходимости, если этого требует безопасность.

Об этом говорится в директиве, которую выдало EASA.

Подобное решение приняли для уменьшения потенциального риска для пассажиров и экипажей после угона самолета компании Ryanair в Минске.

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"Выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в директиве.

Также стало известно, что документ будут пересматривать в соответствии с обстоятельствами. Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать воздушное пространство Беларуси без крайней необходимости из-за соображений безопасности.

Министры ЕС также призвали авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с 26 мая. Украина и страны ЕС закрыли свое небо для Беларуси из-за угона пассажирского лайнера Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича 23 мая.