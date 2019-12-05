Адвокат Трампа встречался с экс-прокурорами Украины

Действия Трампа и Джулиани привели к процедуре импичмента президента США. Фото: antikor.com.ua

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

Джулиани использует неофициальную поездку и встречи с экс-прокурорами для документального сериала на консервативном телеканале. В нем будет продвигаться история, которая оправдывает Трампа, пишет NYT.

Упомянутые лица сыграли определенную роль в распространении заявлений сомнительного характера о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, экс-после США в Украине Мари Йованович и гражданах Украины, которые публиковали компрометирующую информацию о главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте.

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На основе заявлений украинских экс-прокуроров Трамп и Джулиани давили на Украину, чтобы президент Владимир Зеленский объявил о начале расследования, которое поможет Трампу победить на выборах 2020 года.

Действия Трампа и Джулиани привели к процедуре импичмента американского президента.

Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.