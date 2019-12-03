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среда, 04 декабря 2019 00:08

Опубликовали документ об импичменте Трампу

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Опубликовали документ об импичменте Трампу
Опубликованный документ об импичменте Трампу. Фото: Укринформ

Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование, сообщает NYT

Доклад будет утвержден во вторник вечером и положит начало следующему этапу импичмента – дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс США рассмотрит доклад об импичменте Трампа

В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте в Палату представителей на голосование.

Если большинство членов Палаты проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента США.

Затем дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась остановить предоставление Украине оборонной помощи 25 июля, в день скандально телефонного разговора президентов Украины и США.

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