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вторник, 03 декабря 2019 04:10

Трамп поблагодарил Зеленского

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Трамп поблагодарил Зеленского
Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту". Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров.

Трамп считает "закрытой" тему относительно "Украинагейта", говорится в его Твиттере.

Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вернуться к работе.

Кроме того, Трамп назвал рассмотрение дела о его импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая длится уже три года.

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Несколько ранее президент Соединенных Штатов забросил демократам, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.

Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. "Я не разговаривал с президентом США по принципу" услуга за услугу", - сказал Зеленский.

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