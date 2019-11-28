"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете

Лука Затравкин страдает от ожирения. Фото: скриншот с видеоролике

Сын российского художника Никаса Сафронова застрял в туалете самолете во время полета.

Ппианист Лука Затравкин летел на борту самолета Boeing 737-800 из Казани в Москву. Мужчина отлучился в туалет, а сам выйти не смог, сообщает в Telegram-канале "Небожена".

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Парень страдает от ожирения. Когда понял, что попал в ловушку, попросил помощи. Курьезный инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как несколько человек помогают Затравкину подняться, а он громко стонет и кричит, что не умрет в туалете. Оказалось, что подобные ситуации случались с Затравкин неоднократно.

В туалете в одном из помещений многоэтажки на улице Льнокомбинатовская, девятый в Ровно летний хозяин упал с унитаза. Мужчина застрял между санитарно-техническим устройством и стеной. Спасатели за пять минут освободили мужчину из ловушки. Они сдвинулись с крепления унитаз и хозяин квартиры сумел выйти из туалета. Пострадавшему вызвали "скорую". Он не испытал никаких травм и отказался от госпитализации.