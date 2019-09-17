8-летнюю украинку удочерили и бросили в Америке

Пара удочерила девочку и оставила жить же в квартире. Фото: fakty.ua

В Америке расследуют дело супругов Барнетт, 45-летней Кристин и 43-летнего Майкла.

Их обвиняют в том, что пренебрегли родительскими обязанностями, пишут "Факти".

Семейная пара в 2010 году удочерила 8-летнюю украинку, которая страдает на карликовость.

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В документах за два года новые родители изменили возраст ребенка с 8 на 22 года. Приказали девочке, чтобы та в случае чего говорила людям, что так молодо выглядит. В 2013 году они забрали трех своих сыновей и переехали в Канаду. Усыновленная девочка осталась одна в съемной квартире. Более "родители" никогда не наведывались к приемной дочери. Они оплачивали ей жилье, но больше никаких средств не давали. Неясно, сколько времени девочка была сама пока этого не обнаружила полиция.

Супругам уже предъявлены официальные обвинения. Женщина хотела отрицать свою вину. Она говорила, что ее дочь была мошенницей и как-то призналась, что на самом деле ей уже более 18 лет. Однако врачи в ходе обследования подтвердили истинный возраст ребенка.

За несколько лет до того Барнетты стали героями газетных публикаций и телевизионных сюжетов. Журналисты рассказывали о Кристин, которая написала книгу о воспитании своего сына-аутиста, который растет "гениальным физиком" и интеллектуальный коэффициент которого выше, чем у Альберта Эйнштейна. В 10-летнем возрасте Джейкоб Барнетт поступил в университет, где поразил преподавателей своими знаниями и получил работу в качестве исследователя в области квантовой физики.

Сейчас семейная пара развелась.

В Мелитополе Запорожской области женщина закрыла в квартире 1,5-летнюю дочь. Ребенок плакал около 5 ч., пока жители дома по улице Независимой Украины не вызывали патрульных.