75% россиян поддерживают войну с Украиной - опрос

Россияне поддерживают войну с Украиной. Фото: INTV

Три четверти процентов жителей России не исключают начала войны с Украиной.

При этом высокой вероятность войны называют менее половины опрошенных - 3% опрошенных считают, что это произойдет "неизбежно", 36 процентов считают военный конфликт "вполне вероятным", говорится в опросе "Левада-центра".

Еще 38 процентов считают его маловероятным, а 15 процентов совершенно исключают возможность войны.

Большинство опрошенных "Левада-центром" - ровно половина - считают, что в последнем обострении виноваты США и страны НАТО. 16 процентов возлагают ответственность на Украину, 7 процентов - на Россию или поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Среди молодежи (18-24 лет) о вине США говорят только 24 процента опрошенных, при этом велико число тех, кто затрудняется ответить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские войска на границе не представляют угрозы - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил компромисс с Россией по Донбассу. Но компромисс должен воспринять весь народ, ведь Украина не может уступить территории.