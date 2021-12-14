Мы можем пойти на компромисс с Россией, но его должен воспринять народ – Данилов

Данилов указал, что Украина не сдаст территорию. Фото: "Укрінформ"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил компромисс с Россией по Донбассу.

Но компромисс должен воспринять весь народ, сказал он на брифинге.

"Корреспондент Washington Post попросил прокомментировать информацию о накоплении российских войск у границ. Я ему ответил, что мы этого не видим. На 30 октября не происходили те процессы, которые они артикулировали. После этого был ряд публикаций в СМИ на территории Соединенных Штатов, затем это перекинулось на Европу. Они утверждали, что происходят большие передвижения. Мы этих больших передвижений не видели. Мы к этому просто уже привыкли, мы понимаем, что происходит", – сказал Данилов.

Он указал, что Украина не может уступить территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза вторжения России всегда остается - Данилов

"Можем ли мы пойти на какие компромиссы? Да, можем, но эти компромиссы должно воспринять наше население, наш народ. Мы не можем решать что-то бескомпромиссно, идти на уступки, которые сегодня предлагает РФ. Изменилась ли ситуация после разговора Зеленского с Байденом? Нет, она осталась на той же стадии. Россия поднимает планки, чтобы с ней общались. Есть предел, который мы не можем уступить", - добавил Данилов.

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских кафиров на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.