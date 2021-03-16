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вторник, 16 марта 2021 10:27

41-летний безработный подал в суд на родителей с требованием пожизненных алиментов

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41-летний безработный подал в суд на родителей с требованием пожизненных алиментов
Фаиз Сиддики требует от родителей пожизненного содержания. Фото: timesnownews

В Великобритании выпускник Оксфорда 41-летний Фаиз Сиддики подал в суд на родителей с требованием пожизненных алиментов.

Причиной стал отказ родителей содержать взрослого сына, пишет Times Now.

Мужчина закончил юридический факультет в Оксфорде. После учебы он не нашел работу и жил в квартире родителей в Лондоне.

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69-летняя Ракшанда и 71-летний Джаведа содержали безработного сына в течение 10 лет. Родители давали ему на неделю €400 - это 15 тыс. грн.

После ссоры из-за безработицы сына, родители отказались от его содержания.

Фаиз подал в суд на родителей. Он уверен, что они обязаны давать ему материальную помощь пожизненно. Причиной мужчина называет свои проблемы со здоровьем.

Суд отклонил его иск. Однако Сиддики подал апелляцию.

Согласно отчету, который указывает, сколько денег богатые люди мира заработали во время пандемии, Лондон обогнал Нью-Йорк как город с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире.

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