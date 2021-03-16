41-летний безработный подал в суд на родителей с требованием пожизненных алиментов

Фаиз Сиддики требует от родителей пожизненного содержания. Фото: timesnownews

В Великобритании выпускник Оксфорда 41-летний Фаиз Сиддики подал в суд на родителей с требованием пожизненных алиментов.

Причиной стал отказ родителей содержать взрослого сына, пишет Times Now.

Мужчина закончил юридический факультет в Оксфорде. После учебы он не нашел работу и жил в квартире родителей в Лондоне.

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69-летняя Ракшанда и 71-летний Джаведа содержали безработного сына в течение 10 лет. Родители давали ему на неделю €400 - это 15 тыс. грн.

После ссоры из-за безработицы сына, родители отказались от его содержания.

Фаиз подал в суд на родителей. Он уверен, что они обязаны давать ему материальную помощь пожизненно. Причиной мужчина называет свои проблемы со здоровьем.

Суд отклонил его иск. Однако Сиддики подал апелляцию.

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