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воскресенье, 29 июля 2018 11:51

32 погибших - в Индии автобус сорвался в пропасть

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32 погибших - в Индии автобус сорвался в пропасть
В автобусе было 33 человека. Выжил один. ФОТО: hwnews.in

В Индии пассажирский автобус сорвался с горной дороги в пропасть. Погибли по меньшей мере 32 человека.

Автобус упал в 150-метровую пропасть в западном штате Махараштра. На момент трагедии видимость на дороге была плохой, пишет 3NHK.

"Кроме погибших еще один пассажир серьезно травмирован", - говорится в сообщении.

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В автобусе были работники одного из индийских университетов, которые ехали на пикник. По данным полиции, в транспорте находилось 33 человека.

В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" с грузовым поездом. Погибли два человека, еще семеро попали в больницу. Из них трое в реанимации.

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29
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