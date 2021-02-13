14-летняя девочка отбилась от грабителей с помощью мачете: видео

Мачете в магазине держали из-за неоднократных нападений. Фото: Reuters

В Колумбии 14-летняя девочка с помощью мачете выгнала из магазина 3 грабителей.

Инцидент, который произошел в г. Богота зафиксировали камеры наблюдения. Об этом сообщает Caracol Televisión.

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"Один из мужчин пытался ворваться за прилавок, где сидела хозяйка магазина вместе с 14-летней дочерью. Он наставил на нее с матерью револьвер.

После этого девочка схватила мачете и начала отбиваться им от грабителя. Женщинам удалось выгнать всех злоумышленников", - сказано в сообщении.

Один из нападавших успел выстрелить и ранил владелицу магазина. Пуля прошла навылет и не задела жизненно важных органов.

После инцидента 14-летняя девочка рассказала, что это не первое нападение на магазин. Именно поэтому они хранили холодное оружие у прилавка.

На Прикарпатье мужчина ударил по голове 13-летнего подростка. Тот случайно попал снежком в его дочь. Инцидент произошел на школьном дворе.