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воскресенье, 11 апреля 2021 11:31

12 пациентов с коронавирусом погибли из-за отсутствия кислорода

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12 пациентов с коронавирусом погибли из-за отсутствия кислорода
В перуанской больнице 12 человек с коронавирусом умерли из-за того, что закончился кислород в резервуаре. Фото: pexels.com

По меньшей мере 12 человек с коронавирусом умерли в больнице на севере Перу из-за отсутствия кислорода в палатах интенсивной терапии.

Трагедия состоялась 9 апреля в городе Талара, сообщает УНН со ссылкой на агентство EFE.

Кислород в резервуаре, которым располагала больница, закончился. Поставщики не пополнили его своевременно. Несмотря на то, что заявку им направили задолго до того, как запасы иссякли.

Больницы региона Пьюра обеспечивает кислородом компания Oximan. Заявила, что газ доставляется из столицы страны Лимы, а в регионе "у нее нет необходимых запасов" для пациентов с коронавирусом.

По словам представителя уполномоченного по правам человека в регионе Пьюра Сесара Оррери, с начала пандемии "ни в одной из больниц ни возникала столь трагична ситуация". От власти требуют привлечь к ответственности виновных.

Представители прокуратуры сообщили о начале предварительного расследования обстоятельств трагедии в Таларе.

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Согласно данным ВОЗ, с начала пандемии в Перу зарегистрировано 1 617 864 случая инфицирования коронавирусом, 53 978 человек погибли.

В последнее время в стране регистрируется значительный рост числа инфицированных и смертей от последствий заражения.

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