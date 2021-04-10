Сколько суточных госпитализаций с коронавирусом выдержит медицинская система Украины

Система выдержит максимум 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций. Фото: Reuters

Медицинская система Украины выдержит 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций с коронавирусом.

Главный санврач Виктор Ляшко на брифинге заявил, что не знает, как долго система сможет выдерживать 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций, передает "Украинская правда".

"В таком случае система ходит по краю лезвия", - сказал он.

6,5-7 тыс. - это на 2 тыс. больше среднего числа суточных госпитализаций сейчас.

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В среднем в течение марта-апреля в Украине ежедневно госпитализируют 4,5-5 тыс. Суточный рекорд госпитализаций был 6 апреля - 5587 человек.

По состоянию на утро 10 апреля в Киеве обнаружили 1605 новых случаев коронавируса. Это на 259 меньше, чем 9 апреля. Однако от болезни умерл 51 человек, что является антирекордом за все время пандемии. Еще 688 человек выздоровели, передают в СНБО.