Сколько суточных госпитализаций с коронавирусом выдержит медицинская система Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 189
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 765
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2232
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 738
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 819
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2196
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1935
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 558
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 693
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
5
5
3
24
10
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов
По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Видео
Все видео
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 720
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2232
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 630
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 423
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 333
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 16:35

Сколько суточных госпитализаций с коронавирусом выдержит медицинская система Украины

  Комментировать
Сколько суточных госпитализаций с коронавирусом выдержит медицинская система Украины
Система выдержит максимум 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций. Фото: Reuters

Медицинская система Украины выдержит 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций с коронавирусом.

Главный санврач Виктор Ляшко на брифинге заявил, что не знает, как долго система сможет выдерживать 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций, передает "Украинская правда".

"В таком случае система ходит по краю лезвия", - сказал он.

6,5-7 тыс. - это на 2 тыс. больше среднего числа суточных госпитализаций сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой

В среднем в течение марта-апреля в Украине ежедневно госпитализируют 4,5-5 тыс. Суточный рекорд госпитализаций был 6 апреля - 5587 человек.

По состоянию на утро 10 апреля в Киеве обнаружили 1605 новых случаев коронавируса. Это на 259 меньше, чем 9 апреля. Однако от болезни умерл 51 человек, что является антирекордом за все время пандемии. Еще 688 человек выздоровели, передают в СНБО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько суточных госпитализаций с коронавирусом выдержит медицинская система Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Первые спички содержали токсическое вещество

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 16615
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 10899
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 6759
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6409
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 4050
Общество
Ляшко перечислил, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac
Ляшко перечислил, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac Просмотров: 45
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе 1 Просмотров: 432
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
5
 Просмотров: 1026
В Минздраве обновили карантинные зоны: какие регионы остались в красной
В Минздраве обновили карантинные зоны: какие регионы остались в красной Просмотров: 279
В Приднестровье заметили активность армии РФ - Nexta
В Приднестровье заметили активность армии РФ - Nexta Просмотров: 486
Больше всего комментируют
16
Стерненко выпустили из СИЗО
10
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
4
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
Чужі
Голосов: 55895
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть