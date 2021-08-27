12 дней полета: впервые на дирижабле совершили кругосветное путешествие

29 августа 1929 года в городе Лейкхерст, штат Нью-Джерси, немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первый в истории кругосветный перелет.

За 21 день с остановками он преодолел почти 34 тыс. км со средней скоростью 115 км/ч.

Конструкцию первого дирижабля предложил французский военный инженер Жак Менье в 1784 году. Это произошло через год после первого полета братьев Монгольфье. Идея формы дирижабля и применения пропеллера для управления полетом принадлежит Менье. Однако, его идеи долгое время не могли быть реализованы по техническим соображениям.

Автор: ALAMY Кругосветный перелет дирижабль пролетел со средней скоростью 115 км/ч

Лишь в 1852 году француз Анри Жиффар поднялся в воздух на построенном им 44-метровом дирижабле с паровым двигателем. Он сумел подняться на высоту 1,8 м, однако из-за малой мощности двигателя сам дирижабль оказался не способным преодолевать сильные порывы ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человек впервые пересек океан на воздушном шаре

В 1883 году на дирижабле начали ставить электрические двигатели, в 1887 году - бензиновые, благодаря чему удалось развивать скорость до 25 км/ч.

Автор: russian7.ru Дирижабль был длиной 128 метров, а диаметром почти 12 метров

В конце XIX века в качестве оболочек начали использовать алюминий. В 1900 году немец Фердинанд Цеппелин построил дирижабль в виде обшитого листовым алюминием каркаса с двумя алюминиевыми гондолами. В них разместили по бензиновому двигателю мощностью 16 лошадиных сил. Его испытания прошли 2 июля и произвели на зрителей невероятное впечатление 128-метровый аппарат диаметром около 12 м двигался в воздухе со скоростью 29 км/ч.

Пассажирский дирижабль "Граф Цеппелин" построили 8 июля 1928 года, в день 90-летия графа Цеппелина, на пожертвования, собранные в Германии за 4 года. 18 сентября он впервые поднялся в воздух, в октябре совершил первый трансатлантический полет. В начале 1929 года совершил несколько полетов в Грецию, а в августе - прибыл в США, чтобы 8 августа с авиабазы ​​Лейхерст подняться в первый в истории воздухоплавательный кругосветный перелет.

Автор: Ателье Турист Полет на Ленинградом, 1931

Перелетев Атлантику, "Граф Цеппелин" приземлился в городе Фридрихсхафен, Германия, для заправки, откуда за 101 ч 49 мин он преодолел 11,7 км над Восточной Европой, СССР, Сибири и совершил посадку в Токио. При этом экипаж дирижабля отказался сесть в Москве, несмотря на официальное приглашение советских властей.

Через 5 дней дирижабль продолжил полет и через 79 ч и 54 мин, преодолев 9,6 км прибыл в Лос-Анджелес. Последние 4,8 км дирижабль преодолел за 51 ч 13 мин и 29 августа 1929 завершил кругосветное путешествие в Лейкхерсте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

В общем первый кругосветный перелет длился 12 дней 12 ч и 13 мин, а его длина составила 33 234 км. По состоянию на 1929 года это была самое быстрое кругосветное путешествие. По этому случаю Германия выпустила специальную серебряную монету, а руководителя полета Хуго Еккенер наградили золотой медалью американского Национального географического общества.

Автор: liveinternet.ru Руководителя полета Хуго Еккенер наградили золотой медалью американского Национального географического общества

"Граф Цеппелин" эксплуатировался до 1937 года и за это время выполнил 590 полетов, включая один перелет через Тихий океан, 143 - через Атлантический, один полет над Арктикой и один - круговой из Европы в Южную Америку через Северную. После катастрофы дирижабля "Гинденбург" регулярные полеты LZ 127 были прекращены, он был превращен в музей, а в 1940 году - разобран для нужд военной промышленности.

Британский дирижабль R101, который выполнял рейс в Индию, врезался в холм на территории Франции 5 октября 1930-го. Погибли 48 из 54 пассажиров и членов экипажа. Это крупнейшая на то время катастрофа в воздухе.