114-летняя женщина стала старейшим человеком США

Тельма Сатклифф стала самым пожилым человеком США. Фото: cnn

Американка 114-летняя Тельма Сатклифф стала самым пожилым человеком США.

Женщина также входит в семерку старейших людей, ныне живущих на планете, пишет CNN.

Сатклифф с возрастом почти потеряла зрение и слух, но в остальном она "все еще весьма проницательна".

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Женщина заняла почетное место старейшего человека США после того как 17 апреля умерла предыдущая владелица рекордного звания Хестер Форд. Ей было 115 лет.

Сатклифф никогда не имела детей, не курила. Она считает, что в жизни не нужно зря нервничать и переживать. Такой позиции она придерживается всю жизнь.

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