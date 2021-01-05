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вторник, 05 января 2021 11:11

Ведущий Зайцев сходил на охоту с беркутом за $1 тыс.
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В очередном выпуске тревела "Орел и Решка" ведущий Антон Зайцев во время путешествия к Южному Казахстану сходил на охоту с беркутом. Стоимость такого удовольствия - $1 тыс. (около 28 тыс. грн).

"Казахов-охотников в традиционных нарядах называют здесь беркучи. Беркучи и его птица - это особый симбиоз, который здесь называют саят. Между ними очень сильная связь, можно сказать, что телепатический. Когда-то казахи поняли, что лучше приручить беркута, чем самым гоняться за добычей по степи. Птица выслеживает добычу и сам ее убивает", - рассказал ведущий тревела, что показывает "Новий канал".

Зайцев учился зазывать птицу и ловить его рукой.

"Это крылатый бомбардировщик. Он тяжелый, около 6 кг. А еще у него такие когти, как мою руку дерет медведь. Своим огромным клювом беркут может пробить череп волку, а лапами переломить хребет косули", - сказал мужчина.

Зайцев сходил на охоту с беркутом
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Зайцев сходил на охоту с беркутом
Зайцев сходил на охоту с беркутом
Зайцев сходил на охоту с беркутом
Зайцев сходил на охоту с беркутом

Зайцев узнал, что перед охотой беркутам не дают пищу несколько дней.

"Мы собрались командой охотников с птицами и на лошадях. Сопровождал нас барабанщик. И это не ради развлечения, а чтобы направить добычу в нужное место - под удар птиц. Беркут может увидеть добычу на расстоянии 4 км", - добавил ведущий.

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Беркут Антона поймал зайца и не хотел отдавать добычу.

Ведущий "Орла и решки" Антон Зайцев в очередном выпуске искупался в водопаде Виктория, который считается самым красивым местом Африки. Путь к водопаду идет через страну Замбию. Ведущий тревела, что показывает "Новий канал", погрузился в водопад. За это отдал более $10 (около 300 грн).

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