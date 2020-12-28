Ведущий Зайцев искупался в самом красивом месте Африки

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий "Орла и решки" Антон Зайцев в очередном выпуске искупался в водопаде Виктория, который считается самым красивым местом Африки.

Путь к водопаду идет через страну Замбию. Ведущий Тревел, что показывает "Новий канал", погрузился в водопад. За это отдал более $10 (около 300 грн).

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"Сначала надо зайти на территорию Национального парка "Водопад Виктория". В "сухой сезон" можно постоять на краю водопада и посмотреть, насколько он высок. Также этот период классный тем, что в скалах появляются естественные бассейны, где купаются и местные, и туристы", - говорит ведущий.

Уникальное поселение построено в центре метеоритного кратера. Команда тревела "Орел и Решка. Чудеса света", что показывает "Новый канал" продолжает свои невероятные путешествия. Крайней точкой, которую посетили ведущие Антон Зайцев и Василиса Хвостова, стал юг Баварии.