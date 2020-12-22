Ведущий тревел-шоу Зайцев побывал в немецком городе, сделанном из алмазов

Уникальное поселение построено в центре метеоритного кратера.

Команда тревела "Орел и Решка. Чудеса света", что показывает "Новый канал" продолжает свои невероятные путешествия. Крайней точкой, которую посетили ведущие Антон Зайцев и Василиса Хвостова, стал юг Баварии.

Романтическая дорога – старейший туристический маршрут Германии, по которому отправился владелец безлимитной карточки Антон Зайцев. Она начинается от замка Золушки (Нойшванштайна) и проходит через десятки самых милых и очень красивых маленьких поселений Германии.

"Смысл путешествия в том, чтобы забыть о наших серых спальных районах. Здесь едешь и наслаждаешься ухоженной европейской архитектурой. Правда, все очень одинаковое. Устроено предельно просто: красивые домики, узкие улицы, посередине – церковь. И так везде. Но тут ты натыкаешься на уникальный город – Нердлинген", – делится Антон.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Кажется, что туриста здесь встречают такие же красивые домики, узкие улицы и, конечно, церковь. Но отличается Нердлинген от других своим видом сверху.

"Уникальность в том, что город построили в самом центре метеоритного кратера. Представляете, 15 млн лет назад сюда упал астероид диаметром в один километр, взорвался и создал идеально круглый кратер", – рассказывает ведущий.

Но самое интересное, что этот город буквально создан из алмазов. Ученые говорят, что в момент столкновения метеорита с землей энергии было, как при взрыве 2 млн атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. От сверхвысокой температуры и сильного давления углерод в астероиде превратился в зювиты – микроскопические алмазы. Человеческий глаз их почти не видит, поэтому местные даже не подозревали, что построили алмазный город.

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"Чтобы вы понимали, в стенах Нердлингена скрыто около 72 тыс. тонн алмазов. Говорят, что иногда город буквально сияет на солнце", – с восторгом рассказывает ведущий программы.

На пляж Кипра ведущая Юлия Коваль приплыла собственной яхтой за €7,5 тыс. Команда тревела "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новий канал", отправилась на живописный остров Кипр. Коваль стала обладательницей безлимитной карточки, поэтому арендовала себе люксовую яхту, на которой каталась Средиземным морем. Стоимость такого VIP-транспорта - € 7,5 тыс. (более 255 тыс. грн).