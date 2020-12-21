 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 378
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 342
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2367
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1908
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1719
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 630
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
18
6
6
4
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк
5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк
Видео
Все видео
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 162
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1107
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1773
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 891
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 693
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 18:28

Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
7

  Комментировать

На пляж Кипра ведущая Юлия Коваль приплыла собственной яхтой за €7,5 тыс.

Команда тревела "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новий канал", отправилась на живописный остров Кипр. Коваль стала обладательницей безлимитной карточки, поэтому арендовала себе люксовую яхту, на которой каталась Средиземным морем. Стоимость такого VIP-транспорта - € 7,5 тыс. (более 255 тыс. грн).

"Моя яхта - одна из крупнейших и самых быстрых на Кипре. А внутри - целый дом на воде. Там есть кухня, гостиная, несколько уборных и 4 шикарные спальни", - с восторгом рассказывает ведущая.

Длина береговой линии Кипра - 720 км. Но не на все пляжи можно добраться по суше, поэтому ведущая и взяла яхту. По дороге к месту назначения она проплывала залив Акватири.

На божественный пляж Кипра она приплыла собственной яхтой
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
На божественный пляж Кипра она приплыла собственной яхтой
На божественный пляж Кипра она приплыла собственной яхтой
На божественный пляж Кипра она приплыла собственной яхтой
На божественный пляж Кипра она приплыла собственной яхтой

"Первое, что бросается в глаза, когда отходишь подальше от берега, - это шеренги круизных лайнеров. Они выстроились в море так, как готовятся к какой-то атаки. Но в действительности все они пустые через всемирный карантин. Круизов нет, рейсов тоже, поэтому владельцы поставили их и платят огромные деньги за стоянку", - говорит Коваль.

Мимо стоянки лайнеров ведущая досталась одной из самых недоступных пляжей Кипра. Там вообще нет людей. И неудивительно, ведь это - божественный пляж Аполлона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре

"Официально он имеет другое название, но киприоты называют его пляжем Аполлона. В давние времена на вершине скал, которые возвышаются над пляжем, находился храм, где местные поклонялись богу Аполлону. Также они приносили ему в жертву самых красивых парней и девушек, сталкивая их с этих отвесных склонов", - рассказывает ведущая.

Ведущая Анастасия Ивлеева блуждала мистическим отелем. На этот раз в выпуске "Орла и Решки. Девчата" с Кипра будет мистика. Ведущая Ивлеева решила поехать в самое высокогорное село Кипра Продромос. В середине прошлого века оно считалось элитным горным курортом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Дизайнер Эмануэль Унгаро: Мне нравилась прямая связь между тканью и контурами тела девушки

Показали 180 картин Марии Примаченко

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

В Европе впервые провели операцию под наркозом

Расстреляли украинскую разведчицу

Взрыв разрушил часть многоэтажки

"Наш дорогой ребенок" - открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт длится до 13 минут

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 27937
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 18875
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 11961
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 7416
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 5166
Путешествия
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Во Львове торжественно зажгли главную елку
18
 Просмотров: 1188
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
6
 Просмотров: 234
Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине
Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине Просмотров: 63
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
6
 Просмотров: 252
Египет ужесточил правила въезда: что нужно знать украинским туристам
Египет ужесточил правила въезда: что нужно знать украинским туристам Просмотров: 423
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
4
Зеленский - неудачник года
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
Голосов: 1976
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть