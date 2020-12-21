Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона

На пляж Кипра ведущая Юлия Коваль приплыла собственной яхтой за €7,5 тыс.

Команда тревела "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новий канал", отправилась на живописный остров Кипр. Коваль стала обладательницей безлимитной карточки, поэтому арендовала себе люксовую яхту, на которой каталась Средиземным морем. Стоимость такого VIP-транспорта - € 7,5 тыс. (более 255 тыс. грн).

"Моя яхта - одна из крупнейших и самых быстрых на Кипре. А внутри - целый дом на воде. Там есть кухня, гостиная, несколько уборных и 4 шикарные спальни", - с восторгом рассказывает ведущая.

Длина береговой линии Кипра - 720 км. Но не на все пляжи можно добраться по суше, поэтому ведущая и взяла яхту. По дороге к месту назначения она проплывала залив Акватири.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Первое, что бросается в глаза, когда отходишь подальше от берега, - это шеренги круизных лайнеров. Они выстроились в море так, как готовятся к какой-то атаки. Но в действительности все они пустые через всемирный карантин. Круизов нет, рейсов тоже, поэтому владельцы поставили их и платят огромные деньги за стоянку", - говорит Коваль.

Мимо стоянки лайнеров ведущая досталась одной из самых недоступных пляжей Кипра. Там вообще нет людей. И неудивительно, ведь это - божественный пляж Аполлона.

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"Официально он имеет другое название, но киприоты называют его пляжем Аполлона. В давние времена на вершине скал, которые возвышаются над пляжем, находился храм, где местные поклонялись богу Аполлону. Также они приносили ему в жертву самых красивых парней и девушек, сталкивая их с этих отвесных склонов", - рассказывает ведущая.

Ведущая Анастасия Ивлеева блуждала мистическим отелем. На этот раз в выпуске "Орла и Решки. Девчата" с Кипра будет мистика. Ведущая Ивлеева решила поехать в самое высокогорное село Кипра Продромос. В середине прошлого века оно считалось элитным горным курортом.