Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре

Ведущая Анастасия Ивлеева блуждала мистическим отелем.

На этот раз в выпуске "Орла и Решки. Девчата" с Кипра будет мистика. Ведущая Ивлеева решила поехать в самое высокогорное село Кипра Продромос. В середине прошлого века оно считалось элитным горным курортом.

"Отель "Беренгария" был построен в 1930 году одним местным жителем. Он выполнен в викторианском стиле и даже назван в честь жены короля Ричарда Львиное Сердце. Очень долгое время отель был самым большим и роскошным на всем острове. Здесь отдыхали члены королевских семей, проводились светские ужины и культурные мероприятия", – рассказывает ведущая.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Все изменилось после смерти хозяина "Беренгарии".

"В завещании он оставил отель 3 сыновьям, попросил их не ссориться и вместе управлять семейным бизнесом. При этом пригрозил проклятием. Дети не послушались и начали ссориться в попытках разделить имущество. В конце концов отель не достался никому, ведь все 3 молодых людей умерли при загадочных обстоятельствах. Затем отель обанкротился", – сказала Ивлеева.

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Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель. Сделки постоянно срываются, а потенциальные покупатели гибнут.

Ведущая тревел-шоу Юлия Коваль ныряла в особом месте на Кипре: на подводной полигоне для тренировки спецназа британских вооруженных сил. В водах полуострова Акротири размещены военные базы Великобритании, средневековый замок рыцарей Тамплиеров, руины античного города и самое большое соленое озеру Кипра, где живут тысячи фламинго.