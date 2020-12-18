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пятница, 18 декабря 2020 18:13

Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
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Ведущая Анастасия Ивлеева блуждала мистическим отелем.

На этот раз в выпуске "Орла и Решки. Девчата" с Кипра будет мистика. Ведущая Ивлеева решила поехать в самое высокогорное село Кипра Продромос. В середине прошлого века оно считалось элитным горным курортом.

"Отель "Беренгария" был построен в 1930 году одним местным жителем. Он выполнен в викторианском стиле и даже назван в честь жены короля Ричарда Львиное Сердце. Очень долгое время отель был самым большим и роскошным на всем острове. Здесь отдыхали члены королевских семей, проводились светские ужины и культурные мероприятия", – рассказывает ведущая.

Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель
Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель
Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель
Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель

Все изменилось после смерти хозяина "Беренгарии".

"В завещании он оставил отель 3 сыновьям, попросил их не ссориться и вместе управлять семейным бизнесом. При этом пригрозил проклятием. Дети не послушались и начали ссориться в попытках разделить имущество. В конце концов отель не достался никому, ведь все 3 молодых людей умерли при загадочных обстоятельствах. Затем отель обанкротился", – сказала Ивлеева.

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Даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель. Сделки постоянно срываются, а потенциальные покупатели гибнут.

Ведущая тревел-шоу Юлия Коваль ныряла в особом месте на Кипре: на подводной полигоне для тренировки спецназа британских вооруженных сил. В водах полуострова Акротири размещены военные базы Великобритании, средневековый замок рыцарей Тамплиеров, руины античного города и самое большое соленое озеру Кипра, где живут тысячи фламинго.

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