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пятница, 18 декабря 2020 12:36

Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
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Ведущая тревел-шоу Юлия Коваль ныряла в особом месте на Кипре: на подводной полигоне для тренировки спецназа британских вооруженных сил.

В водах полуострова Акротири размещены военные базы Великобритании, средневековый замок рыцарей Тамплиеров, руины античного города и самое большое соленое озеру Кипра, где живут тысячи фламинго. Ведущая Тревел "Орел и Решка. Девчата", которое показывает "Новий канал", Коваль не только полюбовалась красотой, но и подайвила в уникальном месте.

"Сначала кажется, что здесь нет ничего необычного. Но вдруг замечаешь, что дно у полуострова просто усыпано артефактами. Там я увидела пушку XIX века, радиолокационный автомобиль, остатки военной грузовики и даже обломки вертолета. Оказалось, что все это настоящий подводный полигон для тренировки спецназа британских вооруженных сил ", - делится ведущая впечатлениями.

Подробнее рассмотреть дно ведущая не смогла.

Коваль ныряла в особом месте на Кипре
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Коваль ныряла в особом месте на Кипре
Коваль ныряла в особом месте на Кипре
Коваль ныряла в особом месте на Кипре
Коваль ныряла в особом месте на Кипре

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"Наверное, природные условия этой местности подходят не для всех. Нужен более устойчивый и сильный организм. В одно мгновение у меня все тело стало ватным. Не было паники, я расслабилась и получила удовольствие, но резко начало кружиться голова. Не понимала, что с этим делать, потому вынырнула. Состояние такое, как перед потерей сознания, поэтому в этот раз дайвинга мне достаточно", - признается Коваль.

Пирамиды можно увидеть не только в Египте, но и в Боснии и Герцеговине. Именно туда отправилась команда тревела "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новий канал". Необычную памятку нашла владелица безлимитной карточки в этом выпуске Юлия Коваль.

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