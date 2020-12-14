Команда тревел-шоу нашла "Пирамиду Солнца" в Боснии и Герцеговине

Пирамиды можно увидеть не только в Египте, но и в Боснии и Герцеговине.

Именно туда отправилась команда тревела "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новий канал". Необычную памятку нашла владелица безлимитной карточки в этом выпуске Юлия Коваль.

"Все мы знаем о пирамидах в Египте, но оказалось, что эти древние памятники разбросаны по всему миру. Их можно найти в Мексике, Судане, Перу, Китае, Камбодже, Гватемале, Японии, Италии, Боливии, Австралии, Испании, Греции даже в Крыму и еще нескольких странах. Исследователи насчитывают 409 пирамид, и сколько их на самом деле - неизвестно, ведь большинство из них или затоплены или заросли лесом", - рассказывает ведущая.

Несколько лет назад такую ​​пирамиду высотой 2020 м нашли в Боснии и Герцеговине. Она имеет четкую геометрию, каждая сторона четко направлена ​​в одну из 4 сторон света, созданная из каменных блоков и имеет внутри тоннеля.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Я изучал пирамиды в течение 35 лет по всему миру. Они есть на всех континентах. В 2005-м приехал сюда, чтобы просто посетить местные музеи, но потом увидел пирамиду. Мы с командой начали копать в нескольких местах и ​​нашли блоки из старинного бетона" , - говорит исследователь Семир Османагич.

Как на пирамиде появились дерева - не загадка. В 70-е годы люди их там посадили, не понимая, что эта пирамида - настоящее чудо света. Кстати, в Боснии и Герцеговине нашли 6 пирамид, но та, что показала в программе Коваль, - самая большая. Ее еще называют "Пирамида Солнца".

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"Согласно моим исследованиям, все пирамиды в мире имеют тоннеле. Изучая эту, я решил исследовать ее подножия. Оказалось, что недалеко есть пещера, которую все считали естественной. Но только начал ее расчищать, нашел целую сеть туннелей", добавляет исследователь.

Ведущая Василиса Хвостова провела уикенд на родине футболиста Криштиану Роналду. Остров-сад, остров вечной весны, остров, где каждый может почувствовать себя в раю. Так описала место, куда отправилась команда тревела "Орел и Решка", которое идет на "Новому каналі", Хвостова. Но не только своим солнцем и позитивом славится Мадейра. Это еще и родина легендарного футболиста Роналду.