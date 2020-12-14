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понедельник, 14 декабря 2020 11:30

Зачем ведущая тревел-шоу терла прелести Криштиану Роналду
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Ведущая Василиса Хвостова провела уикенд на родине футболиста Криштиану Роналду.

Остров-сад, остров вечной весны, остров, где каждый может почувствовать себя в раю. Так описала место, куда отправилась команда тревела "Орел и Решка", которое идет на "Новому каналі", Хвостова. Но не только своим солнцем и позитивом славится Мадейра. Это еще и родина легендарного футболиста Роналду.

"Прилетаете в аэропорт имени Криштиану Роналду. Здороваетесь с бюстом Роналду в здании аэропорта. Далее гуляете по городу, где родился Роналду, обедаете в его ресторане, заселяетесь в его отель. Потом - дом Криштиану Роналду. 7-этажная резиденция находится в элитном районе Фуншала. Говорят, что ее стоимость - €8 млн. Конечно, не забудьте зайти в его музей. Там хранятся 125 трофеев Криша, среди которых главные награды футбольного мира - золотая бутса и золотой мяч", - рассказала ведущая.

Ведущая побывала на родине Роналду
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая побывала на родине Роналду
Ведущая побывала на родине Роналду
Ведущая побывала на родине Роналду
Ведущая побывала на родине Роналду

После этого обязательно надо сфотографироваться с Криштиану Роналду. Точнее, с его статуей у музея.

"Слушайте, я что-то не поняла. Я знаю, что обычно трут руки, ноги, но зачем "это"? - спросила Хвостова, показывая на причинное место железного Роналду, которое оно золотое и натертое.

Поинтересовавшись у местных, почему люди трут именно там, ответа не получила. Поэтому осталось только сделать то же самое, что и все туристы. Для большего эффекта сделала это не одна, а поймала еще 2 девушек, проходивших мимо.

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"Криштиану, смотри, сколько девушек трогают твои golden balls (с англ. - "золотые мячи"). Принеси же и нам удачу, как принес когда-то Португалии", - подытожила ведущая.

Ведущий Антон Зайцев потратил €3,5 тыс., чтобы увидеть дельфинов. Команда тревела "Орел и Решка. Чудеса света" отправилась к солнечному краю. Посреди Атлантического океана за тысячи километров от крайней точки Европы вырос удивительный оазис Мадейра. Это остров, где постоянно май, ведь температура воздуха в течение всего года здесь колеблется от 19° до + 25°.

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