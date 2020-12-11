Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.

Ведущий Антон Зайцев потратил €3,5 тыс., чтобы увидеть дельфинов.

Команда тревела "Орел и Решка. Чудеса света" отправилась к солнечному краю. Посреди Атлантического океана за тысячи километров от крайней точки Европы вырос удивительный оазис Мадейра. Это остров, где постоянно май, ведь температура воздуха в течение всего года здесь колеблется от 19° до + 25°.

Ведущий шоу Зайцев не жалел средств с безлимитной карты и отдыхал "на широкую ногу". Одной из его капризов стала аренда VIP-катамарана за € 3,5 тыс., Чтобы увидеть дельфинов.

"Остров Мадейра - лучшее место в мире, чтобы познакомиться с дельфинами. Наши наблюдатели стоят на вершинах гор с огромными биноклями, которые помогают видеть на много миль вокруг. Когда на горизонте появляются дельфины, они звонят нашем шкиперу и указывают направление", - рассказывает морской биолог, которая сопровождала Антона во время плавания.

Не успел катамаран отплыть от берега, как его окружила целая стая атлантических пятнистых дельфинов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Многие думают, что животные играют, но на самом деле они просто экономят свои силы. Судно на скорости создает волну, которая толкает дельфинов вперед. Если же они развивают скорость до 40 км/ч, то рядом с катером могут разгоняться до 60 км/ч", - говорит ведущий.

Позже Антон Зайцев решил окунуться к ним.

"Оказывается, под водой происходит настоящий концерт. Дельфины свистят, пищат, тикают, мяукают. Они наиболее говорящие животные, ведь словарный запас состоит из 14 тыс. сигналов. Многие из них - ультразвуковые, поэтому человек их не слышит. Свидание с дельфинами переворачивает твою сознание", - рассказывает ведущий.

Зайцеву удалось увидеть черных дельфинов.

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"Черные дельфины могут вырастать до семи метров и весить под три тона. Через свои габариты они медленные и спокойные", - поделился Антон.

Интересное и необычное о Казахстане узнали во время путешествия ведущие тревела "Орел и Решка". Западный Казахстан - это место невероятно красивых пустынных пейзажей, приветливых и открытых людей. Именно туда отправилась команда Тревел, который показывает "Новый канал". Ведущие программы Василиса Хвостова и Антон Зайцев не только насладились уик-эндом и испробовали на себе традиции страны. Они также узнали факты о Казахстане, которые точно вас удивят.