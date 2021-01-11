Ведущего тревела отправили собирать галлюциногенный мед гималайских пчел

Ведущий тревел-проекта "У кого больше" Валентин Чернявский на 3-й день съемок в Непале отправился собирать галлюциногены мед в Гималаях. В горах растет особый вид рододендрона: он имеет ядовитые цветы, но мед из него - лечебный. Но если съесть много, то это вызывает галлюцинации. 1 л такого меда стоит 1,5 тыс. рупий (около 330 грн).

"Собирать мед гималайских пчел - достаточно опасно. Во-первых, нужно добраться до гнезда. Оно находится высоко в горах и дорога туда не менее опасна, чем процесс сбора меда. Во-вторых, гималайские пчелы - самые большие в мире, и очень ядовитые", - предупредил ведущего проекту, который показывает "Новий канал", об опасности местный житель.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

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Местные перед тем, как залезть в гнездо к пчелам, молятся горным богам. Делают это они босыми, как знак уважения к богам. Когда Чернявский добрался до нужного места, то выяснилось, что надо лезть вверх по веревочной лестнице. Сборщик повисает на ней и сбивает палкой соты. Другие собирают эти соты, на которых остаются пчелы, отжимают их голыми руками и несут в ближайшую деревню. После увиденного ведущий отказался рисковать жизнью, чтобы собрать галлюциногенный мед.

Ведущая тревела Алина Мисечко устроилась в непальской столице Катманду в ресторан, в котором ее коллегами стали роботы-официанты. В ресторане посетители почти не контактируют с персоналом. На столах есть мультимедийное меню, с помощью которого можно выбрать блюда и напитки. Заказ приносит робот, который говорит на английском и непальской языках. Официанты могут не только пожелать приятного аппетита. Они еще общаются с посетителями, за что получают чаевые.