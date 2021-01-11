Мисечко с тревел-проекта работала в ресторане вместе с роботами-официантами

Ведущая тревела Алина Мисечко устроилась в непальской столице Катманду в ресторан, в котором ее коллегами стали роботы-официанты.

В ресторане посетители почти не контактируют с персоналом. На столах есть мультимедийное меню, с помощью которого можно выбрать блюда и напитки. Заказ приносит робот, который говорит на английском и непальской языках. Официанты могут не только пожелать приятного аппетита. Они еще общаются с посетителями, за что получают чаевые. Об этом Мисечко рассказала в шоу "У кого больше", которое показывает "Новий канал".

"Когда пришла работать в этот ресторан, меня устроили на кухню: чистить креветки и готовить местные блюда. Но я хотела заработать как можно больше и рассчитывала на чаевые, но не учла, что их отдают работам. Заметила, что в ресторане мало посетителей. Поэтому предложила администратору: я привожу клиентов, а мне за это отдают их чаевые", - рассказала ведущая.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

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Шеф-повар отпустил Алину с рабочего места на 5 мин., за которые женщине удалось привести в ресторан бизнесмена и семью - всего 5 человек. Ей удалось заработать $30 вместо обещанных изначально $10.

Команда тревел-шоу отправилась в город на юго-западе Кипра - Пафос, которому более 2,5 тыс. лет. Ведущая "Орла и решки", которое показывает "Новий канал", Юлия Коваль в очередном выпуске показала древнюю и ценную часть города. В этом месте родилась богиня Афродита, проповедовал Апостол Павел и жил оратор Цицерон. Ведущую заинтересовала и древняя мозаика, которая считается одним из самых ценных артефактов.