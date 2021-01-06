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среда, 06 января 2021 12:56

"Рассказывает историю появления первых пьяниц". Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
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Ведущая нашла древнюю мозаику
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая нашла древнюю мозаику
Ведущая нашла древнюю мозаику
Ведущая нашла древнюю мозаику
Ведущая нашла древнюю мозаику

Команда тревел-шоу отправилась в город на юго-западе Кипра - Пафос, которому более 2,5 тыс. лет.

Ведущая "Орла и решки" Юлия Коваль в очередном выпуске показала древнюю и ценную часть города. В этом месте родилась богиня Афродита, проповедовал Апостол Павел и жил оратор Цицерон. Ведущую заинтересовала и древняя мозаика, которая считается одним из самых ценных артефактов.

"Раньше на этом месте фермер просто сажал картофель. Сажал и не задумывался, пока плугом не задел один твердый кусок. Это и оказалась очень древняя мозаика, которая во II-III ст. н.э. украшала пола храмов и домов богатых жителей древнего пафоса. Но выглядит все так, как мозаику сделал мастер примерно лет 20-30 назад. Это просто удивительно, ведь сохранились даже цвета", - рассказала Коваль.

Каждая мозаика имеет смысл и скрытую историю.

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"Одна из мозаик называется "Виноделие". Она рассказывает историю появления первых пьяных людей. Как все происходило: бог вина Дионис угостил виноградом и рассказал секрет, как делать алкогольный напиток царю Икариосу. Но тогда это был еще никому не известен напиток и царь решил сначала угостить своих рабов и посмотреть, как это работает. Рабы попробовали, потом у них стало кружиться голова, появилось непонятное самочувствие, поэтому они подумали, что царь их отравил. Под состоянием алкогольного опьянения забили его до смерти", - сказала ведущая.

Ведущая тревела Анастасия Ивлеева поделилась локациями Кипра, которые стоит посетить на острове. Во время очередного выпуска "Орла и решки. Девчата", который показывает "Новий канал", Ивлеева рассказала, что кроме релакса, стоит приехать на Кипр ради интересных мест. Она назвала 3 лучшие локации острова.

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