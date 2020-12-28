Ведущая тревела поразила 3 ​​туристическими местами Кипра

Ведущая тревела Анастасия Ивлеева поделилась локациями Кипра, которые стоит посетить на острове.

Во время очередного выпуска "Орла и решки. Девчата", который показывает "Новий канал", Ивлеева рассказала, что кроме релакса, стоит приехать на Кипр ради интересных мест. Она назвала 3 лучшие локации острова.

1. Городок Лефкара и фирменная вышивка. Название поселения переводится как "белые горы".

"Все улочки совершенно отличаются друг от друга. Очень фотогеничная и романтическая местность. Лефкара известна своей особой вышивкой, которая имеет одинаковый вид с обеих сторон. Говорят, что в XV в. Леонардо да Винчи прогуливался по улицам и восхищался работой мастеров. Затем он купил целое полотно и даже изобразил его на своей фреске "Тайная вечеря". Кроме того, скатертями с этой вышивкой украшали столы во время коронации британской королевы Елизаветы II", - рассказывает ведущая.

2. Древнейшее село и самый большой водопад Кипра. Селу Платрес более тысячи лет. Когда Кипром правили британцы, здесь часто отдыхали члены королевской семьи. Неподалеку находится самый большой водопад острова Миломери.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Миломери в переводе означает "мокрое место". В отличие от большинства водопадов Кипра, этот никогда не пересыхает. Вода стремительным потоком летит с высоты 15 м целый год", - говорит Ивлеева.

3. Кипрский Олимп и закат. Гора Олимбос - самая высокая точка Кипра, высота которой - 1952 м. Ее называют местным Олимпом.

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"Раньше местные жители считали, что здесь живут боги", - добавляет ведущая.

Ведущая Юлия Коваль в очередном выпуске тревел-шоу стала обладательницей безлимитной карточки и арендовала люксовую яхту за € 7,5 тыс. Команда "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новый канал", отправилась на остров Кипр. Коваль каталась на яхте за более 255 тыс. грн Средиземным морем.