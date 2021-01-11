Ведущая тревела узнала, почему отдых на Мальдивах дорогостоящий

В очередном выпуске "Орла и решки" Анастасия Ивлеева рассказала, почему уикенд на Мальдивских островах дорого обходится.

"Строительство требует много времени и сил. Отдельным вопросом было и есть - где взять песок? С другого острова привезти нельзя, ведь есть микрофлора. Хотя были неудачные эксперименты, когда такими перемещениями нарушали экосистему, поэтому единственный вариант - получить песок в своей лагуне и поместить его на пляж", - рассказал руководитель гостиницы Дмитрий Буртов, в котором остановилась ведущая тревел-шоу, что показывает "Новий канал".

После того, как привезли песок, надо отправить около 1 тыс. рабочих, технику и стройматериалы на остров. После чего построить электростанцию, очищающие сооружения, антенны мобильной связи и станцию ​​для заправки лодок. Позже привезти сотни пальм, различных растений.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"У нас была ситуация с машиной, которая заехала в яму и провалилась туда. Произошло это в 400 м от берега. Авто весило 32 тонны. Потребовалось 2 недели, чтобы поставить его в вертикальное положение. К тому времени в двигателе уже жили маленькие крабы и рыбы. Команда механиков построила туда временный мостик и перебирала двигатель в открытом океане. Только за 2 месяца машина выехала на берег своим ходом", - добавил Буртов.

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Примерно 3,5 года уходит на строительство острова, а окупается в среднем за 10-12 лет.

Команда тревел-шоу отправилась в город на юго-западе Кипра - Пафос, которому более 2,5 тыс. лет. Ведущая "Орла и решки", которое показывает "Новий канал", Юлия Коваль в очередном выпуске показала древнюю и ценную часть города. В этом месте родилась богиня Афродита, проповедовал Апостол Павел и жил оратор Цицерон. Ведущую заинтересовала и древняя мозаика, которая считается одним из самых ценных артефактов.