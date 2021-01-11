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понедельник, 11 января 2021 12:43

Ведущая тревела узнала, почему отдых на Мальдивах дорогостоящий
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В очередном выпуске "Орла и решки" Анастасия Ивлеева рассказала, почему уикенд на Мальдивских островах дорого обходится.

"Строительство требует много времени и сил. Отдельным вопросом было и есть - где взять песок? С другого острова привезти нельзя, ведь есть микрофлора. Хотя были неудачные эксперименты, когда такими перемещениями нарушали экосистему, поэтому единственный вариант - получить песок в своей лагуне и поместить его на пляж", - рассказал руководитель гостиницы Дмитрий Буртов, в котором остановилась ведущая тревел-шоу, что показывает "Новий канал".

После того, как привезли песок, надо отправить около 1 тыс. рабочих, технику и стройматериалы на остров. После чего построить электростанцию, очищающие сооружения, антенны мобильной связи и станцию ​​для заправки лодок. Позже привезти сотни пальм, различных растений.

Ведущая рассказала, почему отдых на Мальдивах дорогой
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая рассказала, почему отдых на Мальдивах дорогой
Ведущая рассказала, почему отдых на Мальдивах дорогой
Ведущая рассказала, почему отдых на Мальдивах дорогой
Ведущая рассказала, почему отдых на Мальдивах дорогой

"У нас была ситуация с машиной, которая заехала в яму и провалилась туда. Произошло это в 400 м от берега. Авто весило 32 тонны. Потребовалось 2 недели, чтобы поставить его в вертикальное положение. К тому времени в двигателе уже жили маленькие крабы и рыбы. Команда механиков построила туда временный мостик и перебирала двигатель в открытом океане. Только за 2 месяца машина выехала на берег своим ходом", - добавил Буртов.

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Примерно 3,5 года уходит на строительство острова, а окупается в среднем за 10-12 лет.

Команда тревел-шоу отправилась в город на юго-западе Кипра - Пафос, которому более 2,5 тыс. лет. Ведущая "Орла и решки", которое показывает "Новий канал", Юлия Коваль в очередном выпуске показала древнюю и ценную часть города. В этом месте родилась богиня Афродита, проповедовал Апостол Павел и жил оратор Цицерон. Ведущую заинтересовала и древняя мозаика, которая считается одним из самых ценных артефактов.

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