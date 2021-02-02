Уникальное Розовое озеро на Арабатской Стрелке сфотографировали в 3D

Достопримечательности украинских курортов, и в частности, Арабатской Стрелки становятся более доступными для потенциальных туристов. Теперь в сети можно посмотреть 3D-панорамы по уникальному Розовому озеру Херсонщины в беспрецедентном качестве онлайн.

Об этом пишет издание интернет-издание Арабат со ссылкой на сайт Генического городского совета.

В сети можно посмотреть 3D-панораму уникального Розового озера Херсонщины

За последние годы Арабатская Стрелка сделала большой скачек в развитии. Ежегодно курортный регион посещает не менее 1 миллиона туристов. Отдыхающие приезжают не только чтобы покупаться в теплом море и позагорать на просторных песчаных пляжах, но и с целью оздоровления и посещения известных местных достопримечательностей. Одним из главных природных богатств курорта и региона в целом является Розовое озеро, расположенное на севере косы напротив южной окраины Генической горки.

Это самое крупное из соленых озер Генического района, получившее популярностью благодаря специфическому насыщенно розовому цвету воды. Самый эффектный вид водоем имеет летом во время наивысшей активности обитающей в рапе микроводоросли Дуналиелла солоноводная. Именно она вырабатывает бета-каротин, придающий озеру уникальный окрас.

Из-за высокой концентрации соли и сильных испарений летом на поверхности озера образуются соляные хлопья, а на окраинах – целый сугробы из соли. Ранее оно являлось сырьевой базой для местного соледобывающего завода. В наши дни промышленное соледобыча прекращена, но розовую соль до сих пор продолжают собирать кустарным способом и использовать в косметических и лечебных целях.

Благодаря независимому медиа-проекту "Арабатская Стрелка" насладиться красотой Розового озера теперь можно в формате 3D. Силами редакции проекта создан первый в Украине 3D-тур по знаменитой достопримечательности с возможностью приближения (зуммирования) в 20 раз.

В сети можно посмотреть 3D-панораму уникального Розового озера Херсонщины

Многокадровая фотосъёмка с разрешением в 240 мегапикселей произведена из воздуха с высоты от 3 до 140 м. Это позволило запечатлеть общий вид на озеро на фоне Зябловских озер и Азовского моря, а также получить исключительный кадры водной глади крупным планом с кристаллами соли на поверхности.

Отправится в виртуальную экскурсию по Розовому озеру можно по ссылке https://arabatka.ua/rozovoe-ozero/#3d

Высококачественные 3D панорамы раскрывают всю красоту Розового озера и окружающих локаций. Такой формат демонстрации создает у зрителя эффект присутствия и позволяет увидеть объект всесторонне. По мнению авторов проекта, 3D панорамы привлекут еще больше внимания туристов и вызовут интерес у тех, кто пока не посетил достопримечательность.