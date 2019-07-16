Украинцы вошли в двадцатку туристов, которые чаще всего ездят на Мальдивы

Украинцы любят отдыхать на Мальдивах. Фото: wyr.com.ua

9722 украинских туриста за 2018 отдохнули на курортах Мальдивских островов.



Благодаря этому Украина вошла в 20-ку стран Европы, туристы из которых больше всего посещают Мальдивы - сообщили в Офисе по туризму и продвижению Мальдив.

Рост турпотока из Украины по итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом составил 17,6%. Это является одним из крупнейших среди европейских стран. По этому показателю Украина заняла 8 место среди 32 стран Европы.

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По статистическим данным 2019 года, с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, украинских туристов на Мальдивах снова стало больше - на этот раз на 8,3%.

Наибольший рост турпотока на Мальдивы по результатам 2018 года показала Польша, увеличение туристов из которой наблюдается на уровне 38,2%. В то же время больше всего на Мальдивах сегодня отдыхает туристов из Китая, Великобритании, Германии и Италии.

Отметим, что прямого регулярного авиасообщения, а также чартерных рейсов туроператоров между Украиной и Мальдивской республикой пока нет.

В Анталии с мая по июнь умерли 13 украинцев, которые приехали в Турцию отдыхать и лечиться.