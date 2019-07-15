В туристической Анталии за два месяца умерли 13 украинцев

Побережье турецкой Анталии. Фото: Главком

В Анталии с мая по июнь умерли 13 украинцев, которые приехали в Турцию отдыхать и лечиться.

"В целом это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин - сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, которые приехали сюда на лечение и, к сожалению, не выдержали медицинских различных процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал кровь чистить и онкобольные были", - рассказал Укринформу Консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко.

"Есть также несколько граждан Украины, умерших естественной смертью, но при непонятных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 31-летняя украинка погибла на Мальдивах

Турецкая Анталия - одно из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины. За четыре месяца 2019 туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8%, если сравнить с аналогичным периодом 2018-го. Несколько лет подряд количество туристов из Украины в Турцию растет. В прошлом году это число составляло 1,35 млн человек.