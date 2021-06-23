"Содержание обходится в почти $12 тыс". Мишель Андраде познакомилась с домашним львом

Во время съемок тревела артистка Мишель Андраде познакомилась с дубайцем, который держит льва. В Дубае держать хищных кошек дома - это часть культуры предков. И такая традиция здесь законна.

Певица побывала в гостях у коренного дубайца Азиза. Он живет со львом Лео, которого подарила королевская семья Дубая. Об этом ведущая рассказала в тревеле "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" В Дубае держать дома львов законно

"Лев ест 10 кг пищи в день: куриные грудки, красное мясо, куриную печень. В месяц его содержание обходится в 11-12 тысяч долларов", - поделился Азиз.

Для того, чтобы завести дикое животное в Дубае, надо получить государственное разрешение и обеспечить специальные условия - клетку и ветеринара.

"С дикими животными в Дубае все строго. За поход со львом в магазин могут впаять штраф более 100 тысяч долларов и отправить кошатника на 6 месяцев в тюрьму. Поэтому Лео ездит только в гости к друзьям Азиза, у которых тоже львы", - рассказала ведущая.

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Азиз отметил, когда держишь дома льва, будешь получать шрамы, потому что он так играет. Но Андраде подружилась с Лео и гладила его.

Артистка и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде посетила родину одного из самых популярных напитков в мире. Эфиопы - настоящие кофеманы. Они должны выпить пять чашек кофе в день.