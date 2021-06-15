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вторник, 15 июня 2021 18:10

С попкорном и без молока: Мишель Андраде попробовала легендарный эфиопский кофе
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Артистка и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде посетила родину одного из самых популярных напитков в мире. Эфиопы - настоящие кофеманы. Они должны выпить пять чашек кофе в день.

О том, как готовят кофейный напиток в Эфиопии, Андраде рассказала в одном из выпусков тревела на "Новом канале".

"Именно эфиопам надо выразить "спасибо" за кофе. Говорят, это их козы полторы тысячи лет назад наелись кофейных ягод и стали бодро резвиться. Эфиопы это заметили и начали жевать сырой кофе, а затем - жарить зерна и заваривать их", - отметила певица.

Мишель Андраде попробовала эфиопское кофе
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Мишель Андраде попробовала эфиопское кофе
Мишель Андраде попробовала эфиопское кофе
Мишель Андраде попробовала эфиопское кофе
Мишель Андраде попробовала эфиопское кофе

Кофе в Эфиопии готовят вручную. Стоит 10 центов. Чтобы приготовить ароматный напиток, сырые зерна кофе промывают и обжаривают на обычной сковородке. Затем высыпают их на поднос и дают остыть. После этого толкут в ступе обычной арматурой, засыпают в специальный длинный кувшин и кипятят. Сваренный кофе настаивают еще три минуты и подают гостям.

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"Готовят кофе здесь только женщины. Никакого капучино и латте эфиопы не пьют, потому что молоко на жаре быстро скисает. Пьют только обычный кофе. Подают его с попкорном. Это часть кофейного ритуала. Когда эфиоп угощает гостя, он должен сначала предложить ему что-то перекусить, чтобы тот не пил кофе натощак. А проще им приготовить попкорн. Сам кофе, кстати, вкусный и очень сладкий", - поделилась ведущая.

Артистка Мишель Андраде призналась, что любит посмеяться над собой. Это доказала во время съемок в Improv Live Show: певица стала реквизитом в руках юмористов. Она согласилась быть радио, мешком, статуей и метлой.

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