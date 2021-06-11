"Нужно над этим работать" - какой юмор может обидеть Мишель Андраде

 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 405
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 702
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1782
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 432
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 684
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 981
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 342
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 315
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 783
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
3
11
7
7
6
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Видео
Все видео
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 477
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 369
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2061
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
1 Просмотров: 450
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 12:05

"Нужно над этим работать" - какой юмор может обидеть Мишель Андраде

  Комментировать
&quot;Нужно над этим работать&quot; - какой юмор может обидеть Мишель Андраде
Мишель Андраде призналась, какие шутки ее обижают. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артистка Мишель Андраде призналась, что любит посмеяться над собой. Это доказала во время съемок в Improv Live Show: певица стала реквизитом в руках юмористов. Она согласилась быть радио, мешком, статуей и метлой.

За кулисами шоу, которое показывает "Новый канал", рассказала, какой юмор может задеть ее.

"Наверное, шутки на болезненные для меня темы. Есть отдельные моменты, которые могут меня задеть, но это лишь означает, что нужно над этим работать. Я люблю посмеяться над собой, понимаю, что не идеальна, с ошибками в произношении и другим. Самоирония должно быть в жизни, она часто спасает", - поделилась исполнительница.

Также звезда отметила, что без приколов не обходится ни одна съемка тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", в котором она ведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами

"Мне кажется, в большей степени я "позитивчик". Но в жизни мне нравится быть разной: люблю шутить и смеяться не менее, чем говорить по душам на серьезные темы", - призналась певица.

Ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде путешествовала своей родиной и рассказала, что Боливия - страна с традициями, которые достались местным еще от древних цивилизаций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нужно над этим работать" - какой юмор может обидеть Мишель Андраде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

На последние деньги создали памятник известному гетману - фото

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

ЕС открыли для украинцев

В Европе встали на защиту украинского языка

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14364
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 8803
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 7929
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6642
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3258
Знаменитости
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
 Просмотров: 72
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
 Просмотров: 225
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
3
 Просмотров: 792
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 2718
Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк
Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк Просмотров: 531
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
4
"Слуги народа" назвали проблему номер один
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 43143
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть