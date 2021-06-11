"Нужно над этим работать" - какой юмор может обидеть Мишель Андраде

Мишель Андраде призналась, какие шутки ее обижают. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артистка Мишель Андраде призналась, что любит посмеяться над собой. Это доказала во время съемок в Improv Live Show: певица стала реквизитом в руках юмористов. Она согласилась быть радио, мешком, статуей и метлой.

За кулисами шоу, которое показывает "Новый канал", рассказала, какой юмор может задеть ее.

"Наверное, шутки на болезненные для меня темы. Есть отдельные моменты, которые могут меня задеть, но это лишь означает, что нужно над этим работать. Я люблю посмеяться над собой, понимаю, что не идеальна, с ошибками в произношении и другим. Самоирония должно быть в жизни, она часто спасает", - поделилась исполнительница.

Также звезда отметила, что без приколов не обходится ни одна съемка тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", в котором она ведущая.

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"Мне кажется, в большей степени я "позитивчик". Но в жизни мне нравится быть разной: люблю шутить и смеяться не менее, чем говорить по душам на серьезные темы", - призналась певица.

Ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде путешествовала своей родиной и рассказала, что Боливия - страна с традициями, которые достались местным еще от древних цивилизаций.