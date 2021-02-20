"Страна суеверных людей". Мишель Андраде рассказала, во что верят боливийцы

Ведущая рассказала, во что верят боливийцы. Фото: предоставлено пресс-служб "Нового канала"

Ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде путешествовала своей родиной и рассказала, что Боливия - страна с традициями, которые достались местным еще от древних цивилизаций.

Об одной из них артистка рассказала в шоу, которое показывает "Новый канал".

"Боливия - это вообще страна суеверных людей. В городе Ла-Пас, недалеко от Кочабамбы, накануне Нового года проходит ярмарка Alasita. На ней можно купить миниатюрные фигурки - символы всего, что вы хотите получить в следующем году: машина, дом, дети, чемодан для путешествий, одежду. Местные покупают эти миниатюры с надеждой, что они принесут им желаемое", - отметила ведущая.

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Также в Ла-Пасе находится крупнейший рынок для колдунов. Один из самых ужасных товаров - зародыши лам. Их закапывают в фундаменте при строительстве нового жилья: считается, что ритуал прогоняет злых духов, и такой дом простоит долго.

Звездная ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде впервые за 3 года посетила родину - Боливию. Артистка не только встретилась с родными, но и посетила представителей старинной религиозной общины - меннонитов.