Мишель Андраде посетила родину и узнала, как живет религиозная община

Звездная ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде впервые за 3 года посетила родину - Боливию. Артистка не только встретилась с родными, но и посетила представителей старинной религиозной общины - меннонитов.

Появилась это течение в Нидерландах, но впоследствии меннониты бежали из страны и разъехались по разным уголкам мира. Также они живут и в Украине: в Запорожской и Херсонской областях.

"К меннонитам не организовывают туры - они не любят туристов и всех, кто не принадлежит к их общины. Первое, что бросается в глаза - одежда. Он старинный. Ни тебе футболок, ни худи, ни регланов. Женщины носят одинаковые прапрапрабабушкины платья. А мужчины разного возраста ходят в одинаковых ковбойских рубашках и комбинезонах. Это строгий дресс-код общины. Они не покупают одежду - каждая женщина-меннонит обязана сшить одежду для всех членов семьи", - отметила ведущая проекта, который показывает "Новий канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Меннониты говорят на немецком даже в Боливии, где большая часть местных разговаривает на испанском.

"Жизнь меннонитов полна странных правил и абсурдных табу. Например, у них запрещена контрацепция - поэтому в каждой семье столько детей, сколько Богу угодно, может быть 15 или даже 19. Им нельзя пользоваться электричеством, ночью меннониты включают газовые лампы. Они не смотрят телевизор, не слушают радио, не читают книги - только Библию", - рассказала Андраде.

Представители религиозной общины считают, что телефон и компьютер это дьявольские искушения. Также они уверены, что женщины должны уметь только читать и писать. Получать другие знания - грех. Запрещено пользоваться водопроводом и канализацией. Туалеты на улице, а для того, чтобы принять душ, меннониты тянут шланг от колодца. Если правила кто-то нарушает, то его отлучают от церкви и выгоняют из сообщества.

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"Мужчины работают в поле, на ферме или на стройке. Женщины воспитывают детей, шьют одежду, готовят пищу. Еженедельно все ходят в церковь - это главное событие в их жизнях. Меннониты не участвуют в политике и не служат в армии. Главные - 9 священников и епископ, которые выбираются пожизненно. На первый взгляд такая жизнь может показаться легкой и беззаботной, но вырваться из этих условий XIX в. с множеством запретов невозможно", - добавила ведущая.

Тревел-шоу "Орел и Решка" отмечает юбилей. Создатели проекта в честь 10-летия пригласили знаменитостей на роль ведущих. В 10 выпусках будут показывать разные локации известные артисты.